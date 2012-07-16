İstanbul'da Afrika sıcakları yarın yerini yağmura bırakıyor

Günlerdir bunaltan Afrika sıcakları yarın yerini serin havaya bırakıyor. Yarın Marmara serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Yağışlı hava sadece bir gün sürecek ama serin hava cuma gününe etkisini sürdürecek. Cumartesinden itibaren Afrika sıcakları geri gelecek.



Hayvanları da olumsuz etkiliyor



Sıcak hava hayvanları da olumsuz etkiliyor.Antalya'da hava sıcaklığı gölgede 43 dereceyi buldu.

Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar fıskiyeyle serinletiliyor, hayvanlara soğuk meyveler veriliyor.

Hayvanat bahçesinde görevli veteriner Aygül Arsun, sıcak iklime alışık olmayan yak, lama ve kurt gibi hayvanlara yeni barınaklar yaptıklarını söyledi.

Lama ve develeri tıraş ettiklerini belirten Arsun, bu sayede hayvanların daha rahat bir yaz geçirmesini sağladıklarını kaydetti.