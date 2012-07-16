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Yaşam

İstanbul'da Afrika sıcakları yarın yerini yağmura bırakıyor

Yağışlı hava sadece bir gün sürecek ama serin hava cuma gününe etkisini sürdürecek

16 Temmuz 2012 17:41

Günlerdir bunaltan Afrika sıcakları yarın yerini serin havaya bırakıyor. Yarın Marmara serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Yağışlı hava sadece bir gün sürecek ama serin hava cuma gününe etkisini sürdürecek. Cumartesinden itibaren Afrika sıcakları geri gelecek.


Hayvanları da olumsuz etkiliyor


Sıcak hava hayvanları da olumsuz etkiliyor.Antalya'da hava sıcaklığı gölgede 43 dereceyi buldu.

Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar fıskiyeyle serinletiliyor,  hayvanlara soğuk meyveler veriliyor.

Hayvanat bahçesinde görevli veteriner Aygül Arsun, sıcak iklime alışık  olmayan yak, lama ve kurt gibi hayvanlara yeni barınaklar yaptıklarını söyledi.

Lama ve develeri tıraş ettiklerini belirten Arsun, bu sayede hayvanların  daha rahat bir yaz geçirmesini sağladıklarını kaydetti.

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