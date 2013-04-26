Hafta sonu çok sıcak geçecek

Bu hafta sonu Libya üzerinden gelecek olan sıcak hava dalgasıyla, sıcaklıklar ortalamaları 10 derece aşarak Haziran değerlerine çıkacak. Rüzgarların sıcak esmesiyle, Ege ve Akdeniz sahillerinde geceler, yaz aylarında bile olmadığı kadar ılık geçecek.

ntvmsnbc'den Dilek Çalışkan'ın haberine göre, İstanbul'da termometreler 26-27 dereceye yükselecek, rüzgar gece bile ılık esecek.

Ankara'da da aynı şekilde hafta sonu sıcaklık 27 derece.

İzmir'de lodosla sıcaklık gece 16, gündüz gölgede 30 derece.

Gelecek haftanın ilk günlerinde de hava sıcaklığı yüksek olacak.

Marmara ile Ege bölgelerinde yüksek sıcaklık ve lodosun etkisiyle, baş ağrısı, ısı-güneş çarpması ve halsizlik gibi sağlık sorunları yaşanabilir.

Hafta sonu, hava sıcaklığı denize girmek için uygun ancak deniz suyu sıcaklığı henüz artmadı. Karadeniz sahilleri ise soğuk.

Deniz suyu sıcaklıkları Kilyos'ta 10, Çeşme'de 15, Bodrum'da 18 ve Antalya'da 19 derece.

Bazı iller için beklenen sıcaklık dereceleri şöyle:

CUMA C. TESİ PAZAR

İSTANBUL 21 26 27

ANKARA 23 26 27

İZMİR 26 28 30

ANTALYA 28 30 32

SAMSUN 20 24 27

BURSA 25 28 30

EDİRNE 27 30 31

SAKARYA 25 29 30

SİVAS 18 21 26

ADANA 28 32 32

ERZURUM 15 17 20

DİYARBAKIR 24 25 30