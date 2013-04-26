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Yaşam

Hafta sonu çok sıcak geçecek

Türkiye, hafta sonunu çok sıcak ve bol güneşli geçirecek

26 Nisan 2013 17:29

Bu hafta sonu Libya üzerinden gelecek olan sıcak hava dalgasıyla, sıcaklıklar ortalamaları 10 derece aşarak Haziran değerlerine çıkacak. Rüzgarların sıcak esmesiyle, Ege ve Akdeniz sahillerinde geceler, yaz aylarında bile olmadığı kadar ılık geçecek.

ntvmsnbc'den Dilek Çalışkan'ın haberine göre, İstanbul'da termometreler 26-27 dereceye yükselecek, rüzgar gece bile ılık esecek.

Ankara'da da aynı şekilde hafta sonu sıcaklık 27 derece.

İzmir'de lodosla sıcaklık gece 16, gündüz gölgede 30 derece.

Gelecek haftanın ilk günlerinde de hava sıcaklığı yüksek olacak.

Marmara ile Ege bölgelerinde yüksek sıcaklık ve lodosun etkisiyle, baş ağrısı, ısı-güneş çarpması ve halsizlik gibi sağlık sorunları yaşanabilir.

Hafta sonu, hava sıcaklığı denize girmek için uygun ancak deniz suyu sıcaklığı henüz artmadı. Karadeniz sahilleri ise soğuk.

Deniz suyu sıcaklıkları Kilyos'ta 10, Çeşme'de 15, Bodrum'da 18 ve Antalya'da 19 derece.

Bazı iller için beklenen sıcaklık dereceleri şöyle:

                          CUMA                           C. TESİ                     PAZAR

İSTANBUL              21                             26                       27

ANKARA                 23                             26                       27

İZMİR                    26                             28                       30

ANTALYA               28                             30                       32

SAMSUN                20                             24                       27

BURSA                   25                             28                       30

EDİRNE                  27                             30                       31

SAKARYA               25                             29                       30

SİVAS                   18                              21                       26

ADANA                  28                              32                       32

ERZURUM               15                              17                       20

DİYARBAKIR          24                              25                       30

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