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Yaşam

Hafta sonu bu yollara dikkat

Kadıköy'de hafta sonu yapılacak toplantılar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

09 Mart 2013 10:34

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yapılacak toplantılar nedeniyle Kadıköy'de bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
 
Kadıköy'de hafta sonu yapılacak toplantılar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ve 10 Mart Pazar günü Kadıköy Meydan otobüs duraklarında gerçekleştirilecek toplantılar nedeniyle saat 10.00'dan itibaren toplantı bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Belirtilen gün ve saatlerde, Rıhtım Caddesi, Boğa Meydanı'ndan Rıhtım Caddesi'ne kadar tüm yol ve Söğütlüçeşme Caddesi'nden Rıhtım'a inen ara sokaklar trafiğe kapatılacak.

Taşköprü, Kışla, Orgeneral Şahap Gürler ve Albay F. Sözdener caddeleri ise ihtiyaç duyulduğunda trafiğe kapatılacak.

Kapatılacak yollara alternatif olarak, Tıbbiye Caddesi'nden gelen trafik akışı Burhanfelek Caddesi'nden E-5 yönü ile Behiçbey Sokak'tan İbrahimağa ışıklar istikametine verilecek.

Söğütlüçeşme Caddesi'nden gelen trafik akışı, Altıyol Boğa Meydanı'ndan Rıhtım'a iniş engellenerek Kuşdili Caddesi Salı Pazarı istikametine sevk edilecek. Moda'dan gelen akış ise Mühürdar Kavşak'tan geri yönlendirilecek.

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