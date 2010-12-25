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Yaşam

Hafta sonu batıya yağmur geliyor!

Hafta sonunda yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

25 Aralık 2010 02:00

T24 - Hafta sonunda yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, yarın Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de başlayacak yağışlar, Pazar günü Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege ile Antalya, Burdur, Zonguldak, Bartın, Kütahya, Düzce ve Bolu çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde devam edecek.

Pazartesi günü Marmara, Kıyı Ege, ve Batı Karadeniz'de sürmesi beklenen yağışların Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında lokal olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların Salı ve Çarşamba günleri kuzey bölgelerde aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonunda yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis, gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ile don görülebilir.

Hava sıcaklığı, hafta sonunda genel olarak mevsim normallerinin üzerinde, sis olan yerlerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, yarın Marmara ve Kıyı Ege'de güney yönlerinden kuvvetli olarak esecek.


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