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Yaşam

Hafta sonu bahar salı günü kış

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, bugün mola verdi.

11 Şubat 2012 17:41

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, bugün mola verdi. Yarın 11 dereceye kadar çıkacak sıcaklık hafta başında düşecek ve yine kar yağışı başlayacak.
 

Hafta sonu İstanbul’da sıcaklıklar yükseliyor. Ancak Salı günü karın İstanbul’a yeniden gelmesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sakarya, Zonguldak, Trabzon, Rize, Artvin ve Van çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli olmak üzere, kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı yaşanabilir.


Hava sıcaklığının ülkemizin batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.


Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, iç ve güneybatı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

 

Buzlanma ve don uyarısı


Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli olmak üzere, kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

 

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