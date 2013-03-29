Hafta sonu bahar geliyor

Hafta içi etkili olan soğuk havanın ardından, Libya üzerinden esecek lodosla bahar havası geliyor. Sıcaklıklar hafta sonu 30 dereceye yaklaşacak. Marmara ve Ege'de, Pazar günü hava sıcaklığı 26-27 dereceye çıkacak; Anadolu'da ise 25 dereceye yaklaşacak.

Geçtiğimiz iki haftadır, hafta içi sıcak; hafta sonu soğuk havada geçiyordu. Bu hafta ise durum tersine dönecek. Kış havası, yerini bahara bırakacak.



Haftasonu sıcaklık 30 derece



ntvmsnbc'den Dilek Çalışkan'ın haberine göre, halen etkisini sürdüren serin hava, yarın yurdu terk edecek. Yerine ise Libya üzerinden sıcak hava dalgası geliyor.

Marmara ve Ege Bölgeleri'nde Pazar günü sıcaklıklar 26-27 dereceye kadar çıkacak. Böylece 2013 yılının şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıkları ölçülecek.

Yağış genel olarak yok. Ancak Anadolu'da bahar yağmurları şeklinde kısa süreli yağış geçişleri görülecek.

Pazar günü olumsuzluk yaratacak tek durum Libya üzerinden gelecek yoğun çöl tozu. Çöl tozları yine gökyüzünün puslu görünmesine neden olacak.

Pazartesi günü batıya yağmur geliyor ama sıcaklıklar çok düşmeyecek, sonraki günlerde 15 derecenin altına inmesini beklemiyoruz.

Hafta sonu İstanbul 20 derece. İstanbul'da Cumartesi günü, Pazar gününe göre daha güneşli olacak.

Ankara'da bugün bulutlar biraz dağılıyor, sıcaklık 14 derece. Hafta sonu 19-22 derece sıcaklık var.

İzmir'de bugün güneş az da olsa görülecek, rüzgar hafif, sıcaklıksa 22 derece. Pazar günü ise sıcaklık 25 derece hissedilecek.

Bazı kentlerde beklenen sıcaklık dereceleri ise şöyle:

C.TESİ PAZAR

İSTANBUL 20 23

ANKARA 19 22

İZMİR 24 25

SAKARYA 25 27

BURSA 24 27

AYDIN 24 28

DENİZLİ 25 27

TRABZON 16 22

SAMSUN 17 23

ANTALYA 22 26

ERZURUM 19 13

GAZİANTEP 20 24

MALATYA 19 22