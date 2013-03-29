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Yaşam

Hafta sonu bahar geliyor

Halen etkisini sürdüren serin hava, yarın yurdu terk edecek. Yerine ise Libya üzerinden sıcak hava dalgasına bırakacak

29 Mart 2013 15:40

Hafta içi etkili olan soğuk havanın ardından, Libya üzerinden esecek lodosla bahar havası geliyor. Sıcaklıklar hafta sonu 30 dereceye yaklaşacak. Marmara ve Ege'de, Pazar günü hava sıcaklığı 26-27 dereceye çıkacak; Anadolu'da ise 25 dereceye yaklaşacak.

Geçtiğimiz iki haftadır, hafta içi sıcak; hafta sonu soğuk havada geçiyordu. Bu hafta ise durum tersine dönecek. Kış havası, yerini bahara bırakacak.


Haftasonu sıcaklık 30 derece


ntvmsnbc'den Dilek Çalışkan'ın haberine göre, halen etkisini sürdüren serin hava, yarın yurdu terk edecek. Yerine ise Libya üzerinden sıcak hava dalgası geliyor.

Marmara ve Ege Bölgeleri'nde Pazar günü sıcaklıklar 26-27 dereceye kadar çıkacak. Böylece 2013 yılının şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıkları ölçülecek.

Yağış genel olarak yok. Ancak Anadolu'da bahar yağmurları şeklinde kısa süreli yağış geçişleri görülecek.

Pazar günü olumsuzluk yaratacak tek durum Libya üzerinden gelecek yoğun çöl tozu. Çöl tozları yine gökyüzünün puslu görünmesine neden olacak.

Pazartesi günü batıya yağmur geliyor ama sıcaklıklar çok düşmeyecek, sonraki günlerde 15 derecenin altına inmesini beklemiyoruz.

Hafta sonu İstanbul 20 derece. İstanbul'da Cumartesi günü, Pazar gününe göre daha güneşli olacak.

Ankara'da bugün bulutlar biraz dağılıyor, sıcaklık 14 derece. Hafta sonu 19-22 derece sıcaklık var.

İzmir'de bugün güneş az da olsa görülecek, rüzgar hafif, sıcaklıksa 22 derece. Pazar günü ise sıcaklık 25 derece hissedilecek.

Bazı kentlerde beklenen sıcaklık dereceleri ise şöyle:

                                C.TESİ               PAZAR

İSTANBUL                    20                    23
ANKARA                      19                     22
İZMİR                         24                     25
SAKARYA                    25                     27
BURSA                        24                     27
AYDIN                        24                     28
DENİZLİ                      25                     27
TRABZON                    16                     22
SAMSUN                     17                     23
ANTALYA                    22                     26
ERZURUM                   19                      13
GAZİANTEP                20                      24
MALATYA                   19                      22

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