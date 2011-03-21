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Yaşam

Hafta sonu bahar geliyor

İlkbahar yağmurları yerini güneşe bırakıyor, İstanbul'da 8 derece olan sıcaklık cumartesi günü 16'yı görecek.

21 Mart 2011 02:00

T24 - Türkiye soğuk havaların son günlerini yaşıyor. İlkbahar yağmurları yerini güneşe bırakıyor, İstanbul'da 8 derece olan sıcaklık cumartesi günü 16'yı görecek. Kış soğukları geçiçi, üç gün sonra hava yeniden ısınıyor.

Ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, İstanbul olmak üzere Marmara'dan sonra bugün Ege, Karadeniz, İç Anadolu'da da hava soğumaya başladı. Rüzgarların da kuvvetli ve soğuk esmesi hissedilen sıcaklığı düşürüyor. Romanya üzerinden inen soğuk hava iki gün daha kalacak.

Perşembeden itibaren sıcaklık yeniden yükseliyor. Önümüzdeki hafta sonu ılık havanın etkisinde geçecek. Yarından itibaren yağışlar da azalıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in üç günlük sıcaklık değerleri şöyle:


                  Salı     Çarşamba    Cumartesi
İstanbul:     8             10                   16
Ankara:      10            12                  17
İzmir:          13            14                   20

Hafta sonu hava Türkiye genilinde ılık ancak batı bölgelerde gökyüzünde biraz bulut görülebilir. İstanbul'da yarın yağmur hafif olarak yağacak. Çarşamba ve perşembe günü hava bulutlu, sonrasında daha güneşli olacak.


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