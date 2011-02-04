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Yaşam

Hafta sonu bahar geliyor

Türkiye'de 6 gün boyunca yağış görülmeyecek ve güneşli bir hava olacak. Batıda sıcaklıklar 16 dereceye kadar yükselecek.

04 Şubat 2011 02:00

T24 - Türkiye'de 6 gün boyunca yağış görülmeyecek ve güneşli bir hava olacak. Batıda sıcaklıklar 16 dereceye kadar yükselecek. İstanbul 6 gün güneşli.
 
Türkiye'nin genelinde yarından başlayarak, 6 gün boyunca yağış görülmeyecek, hava açıyor.

Sıcaklık Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de 5-7 derece artacak. Ancak Anadolu genelinde özellikle Doğu Anadolu'da ayaz nedeniyle sıcaklık artışı fazla hissedilmeyecek.

Erzurum'da sıcaklık gece yine -25'lere kadar inecek. Yaşamı olumsuz etkileyebilecek diğer bir durum ise Marmara'dan itibaren Anadolu genelinde sabahları oluşacak sis.

İstanbul'da iki haftadır 10 derecenin altında olan sıcaklık, pazar-çarşamba günleri arasında 12-14 dereceye çıkacak. 6 gün hava güneşli ama özellikle Boğaz'da yoğun sis oluşma olasılığı yüksek.

Ankara'de üç gece daha sıcaklık -5 derece civarında. Ancak pazardan itibaren gündüz sıcaklık 10 dereceye daha yakın olacak. Güneş var ama sis de oluşacak.

İzmir'de yağmur bu gece kesiliyor, yarından itibaren 7 gün gökyüzü açık, ancak özellikle Körfez'de iki gün pus oluşabilir. Sıcaklık pazar günü 16 dereceye yükselecek.

Şubatın 10'dan sonra soğuklar yeniden gelebilir.


Hafta sonu hangi ilde, hava nasıl?

Yarın İstanbul 9, İzmir 13, Ankara 5, Antalya 14, Gaziantep 11, Erzurum -10, Bolu 7, Trabzon 9 derece olacak

Pazar günü sıcaklık değerleri ise şöyle: İstanbul 12, Ankara 7, İzmir 16, Bodrum 16, Antalya 16, Adana 15, Bolu 9, Trabzon 13, Gaziantep 15, Erzurum -8 derece.

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