'Hafta sonları kötü korunuyoruz'



'Kölner Stadt Anzeiger' gazetesinde yer alan habere göre, Alman yetkililer merkezi Berlin'deki Ortak Terör Savunma Merkezi'nin (GTAZ) muhtemel tehditlere karşı hafta sonları çalışma günlerindeki kadar hızlı hareket edemeyebileceğini düşünüyor.

Federal Emniyet Teşkilatı ve içişlerinden sorumlu siyasetçilerle görüşen gazetede, ciddi bir tehdit durumunda hafta sonları ilgili kişilerin tek tek aranması gerektiğine dikkat çekildi. Merkezdeki düzenli durum değerlendirmelerinin de sadece hafta içi yapıldığı belirtildi.

"İyileştirme yapılmalı"

Gazeteye yaptığı açıklamada, güvenlik durumuyla ilgili ortak değerlendirmede hafta sonları sıkıntı yaşandığını belirten Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Wolfgang Bosbach, bu konuda iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi.

Sosyal Demokrat Parti'nin meclis grubundaki iç politika sözcüsü Burkhard Lischka da "Hafta sonları bilgi alışverişi ve ortak bir tehlike analizi yapabilmek için iletişim yollarına ihtiyacımız var" diye konuştu.

Gazetenin haberinde, Braunschweig ve Bremen kentlerinde geçen aylarda verilen terör saldırısı uyarıları sırasında bilgi alışverişi konusunda büyük sorunlar yaşandığına dikkat çekildi. Bremen'de radikal İslamcıların şiddet olayları yapabileceği uyarısının ardından büyük bir polis operasyonu düzenlenmişti. Braunschweig kentinde de terör uyarısı nedeniyle karnaval geçidi iptal edilmişti.

Ortak Terör Savunma Merkezi, 11 Eylül saldırılarının ardından Almanya'da federal ve eyaletlerin katılımıyla 2001 yılında kuruldu.