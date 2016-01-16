"Hafta sonları kalp krizine bağlı ölümler artıyor"

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aytaç Öncül, yaptıkları bilimsel çalışmalarda, hafta sonlarında kalp krizine bağlı ölümlerin arttığını gözlemlediklerini bildirdi.

Öncül, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ölümlerin büyük bir bölümünün kalp krizinden gerçekleştiğini söyledi. Türkiye’de yılda yaklaşık 450 bin civarındaki ölümün 4’te birini kalp krizlerinin oluşturduğuna dikkati çeken Öncül, kalp krizinin ciddi bir ölüm sebebi kabul edildiğini vurguladı.

Ölüm nedenleri arasında birinci sırada

Dünyadaki bütün gelişmiş ülkelerde kalp krizi hastalıklarından ölümlerin birinci sırada olduğunu anlatan Öncül, "Bunu ikinci sırada kanser hastalığı izliyor. Dolayısıyla, beslenme şekilleri, toplumun hareketsizleşmesi, kilo almak, diyabet oranındaki artış kalp hastalıklarının artmasını kolaylaştırıyor.

“Hafta sonları artıyor”

Kalp krizinde ölümlerde mevsimlerle pek alakalı bir şeye rastlayamadık. Yaklaşık 6 bin hasta üzerinde bilimsel bir çalışma yaptık. Hafta sonları daha çok ölüm olduğunu gözlemledik. Yaptığımız bilimsel çalışmalarda, hafta sonlarında kalp krizine bağlı ölümlerin arttığını gözlemledik. 6 bin hastanın yaklaşık 4 bin 500’ünün hafta sonu öldüğünü gördük. Amerika’da da 300 bin vakayla ilgili yapılan bir çalışmada, hafta sonlarındaki ölümlerin arttığı gözlemledi. Tatil günlerinde kalp krizindeki ölümlerin daha çok olduğuna dair kanıt var. Bu konu üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Kalp krizine bağlı ölümlerin tatil günlerinde artmasınının nedenlerini biz de merak ediyoruz. Bu nedenle çalışmalarımızı titizlikle ve özenle sürdürüyoruz. Ölümlerin nedenlerini henüz belirtmemiz doğru değil. Mevsimlerle ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

"Kalp krizine karşı spor yapılmalı"

Prof. Dr. Öncül, özellikle kış mevsiminde grip salgınlarına bağlı olarak zatürre hastalıklarının da kalp krizini tetiklerini bildirdi. Kalp krizine bağlı ölümlerin sabah saatlerinde de etkili olduğunu anlatan Öncül, sabah saatlerinde kan basıncındaki artış ve nabızdaki yükselişin ölümlere neden olabildiğini söyledi. Kalp krizine karşı yemek yenildikten sonra 30 dakika spor yapılması tavsiyesinde bulunan Öncül, şöyle devam etti:

"Kalp krizine karşı kilo almamak, sağlıklı beslenmek, bol yağda kızartılmış yiyeceklerden uzak durmak ve mümkünse Akdeniz tipi beslenme şekline özen göstermek önemli. Sebze ve balık tüketimi önemli. Haftada iki gün kırmızı et tüketimi faydalı olacaktır. Yemekler haşlama şekliyle, aşırı tuzdan kaçınılmalı. Yemeklerden sonra günde 30 dakika spor tavsiye ediyoruz."