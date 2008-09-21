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Yaşam

Hafta ortasına kadar yağış var

Yağışlı hava, Batı Anadolu'dan sonra Marmara'yı etkisi altına aldı. Yağışın hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

21 Eylül 2008 03:00

Uzun süredir beklenen yağmurlu hava Türkiye'yi etkisi altına aldı. Ege ve Batı Akdeniz’de başlayan gök gürültülü sağanak Marmara Bölgesi'nde de etkili oluyor. İstanbul başta olmak üzere bir çok kent yağışlardan etkileniyor. Yağışlar nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su basarken yağışlı havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar süreceği belirtiliyor. Yağışla beraber hava sıcaklığı yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak. Sağanak nedeniyle Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı.

İstanbul'da su baskını

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Anadolu yakasında 16 ev ve iş yerini su bastı. Tuzla Postane, Yayla ve Güzelyalı mahallelerinde 13 ev ve iş yerinden su baskını ihbarı geldi. Su baskınları, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Maltepe’de Küçükyalı Çınar Mahallesi’nden itfaiyeye iki su baskını ihbarı yapıldı. İtfaiye ekiplerinin kontrol ettiği ihbarların, müdahaleyi gerektirecek boyutta olmadığı anlaşıldı. Bu arada, Kartal Kordonboyu Mahallesi’nde bir iş yerinden de su baskını ihbarı geldi. Özellikle iş yerinin bahçesinde yoğunlaşan su, itfaiye ekiplerince boşaltıldı. 

Antalya ve İstanbul'da akşama kadar yağış var

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan ve özellikle kentin kuzey ve doğusunda etkili olan yağışın akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi. Yıldırım, kentte dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve aralıklı devam eden yağışlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:"İstanbul genelinde yağışlar özellikle kentin kuzey ve doğusunda etkili olmuştur. Yağışların bugün akşam saatlerine kadar İstanbul’un kuzey ve doğusunda süreceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının yarından itibaren 3-4 derece artacağı, hafta ortasından itibaren tekrar azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren İstanbul ve çevresinin yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor."

Son 24 saat içerisinde yağış miktarları

İstanbul’un bazı merkezlerinde son 24 saat içinde metrekareye düşen yağış miktarı (kilogram) ise şöyle:

.Kilyos: 82,2
.Sarıyer: 40,0
.Şile:30,6
.Samandıra: 28,4
.Sabiha Gökçen Havalimanı: 20,0
.Kartal: 17,0
.Atatürk Havalimanı:11,6

Antalya tedbirli olsun

Meteoroloji, Antalya’nın Alanya İlçesi başta olmak üzere Manavgat ve Gazipaşa çevrelerinde saat 17.00’ye kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa neden olacağı uyarısında bulundu.

Antalya’nın başta Alanya İlçesi olmak üzere Manavgat ve Gazipaşa çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların, su baskını, sel, yıldırım düşmesi ve dolu gibi olumsuz şartlara karşı tedbirli olması gerektiği belirtilen açıklamada, sağanak yağışın Antalya’nın doğu kıyılarında (Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa sahil şeridinde) bu akşam ve gece saatlerinde aralıklarla etkisini sürdürebileceği ifade edildi.





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