Hafriyat kamyonunun ezdiği Şule İdil'in annesi: Ölümleriyle ünlenen gençler ülkesi olduk!

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda İBB’nin hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü 3. sınıf öğrencisi Şule İdil Dere’nin birinci ölüm yıldönümü bugün. Kurbağalıdere’deki temizleme çalışmaları sırasında yaşanan ‘kaza’ya ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Valiliği, üç ayı aşkın bir süredir, savcılığın, İBB yetkilileri hakkındaki soruşturma izni talebine yanıt vermedi. Şule İdil’in annesi Nesrin Aslan (56), "Hukuki olarak sonuna kadar gideceğim. Katilleri tanıyorum. Biliyorum hiçbir şey bana İdil’i geri getirmeyecek. Ölümleriyle ünlenen gençler ülkesi olduk" dedi.

"Sevdiği hiçbir şeyi yapamıyorum"

Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özdilek'in haberine göre, acılı anne, kızını, çekingen mütevazı, çok zeki bir çocuk diye anlattı. Onu kaybettikten sonra kendi hayatını da bitirmiş. Son bir yılı neredeyse uyumadan geçirmiş: "İdil’in sevdiği hiçbir şeyi yiyemiyorum. Sevdiği hiçbir şeyi yapamıyorum. Geçen yaz arkadaşlarım tatile götürdü. Ayağımı denize sokmadan geri geldim. 23 yıldır tatilim, evimde hep kızımlaydı. Hâlâ aynı evde oturuyorum, hâlâ İdil evin içinde yaşıyor. Kahve içmeyi sevdiği kupadan tut ne varsa her şey İdil."

"Muhatabım Topbaş"

Olayın bir trafik kazası olarak tarif edilmesine tepki gösteriyor Aslan. Öfkesi de acısı kadar büyük. "Koskoca belediye bütün personelleriyle işbirliği içinde" diyerek, şöyle devam ediyor: "Bu olay İBB’nin kent yaşamından haberi olmayan bir belediye olduğunu çok iyi ortaya koydu. Oradaki yaya yolunda günün her saatinde gençler, kadınlar aklınıza kim gelirse yürür. Uyumayan bebekleri bebek arabasına koyup orada uyutanlar var. Ben de İdil’i bebek arabasıyla orada çok gezdirdim. Benim muhatabım doğrudan belediye. Bir kişi söyle dediklerinde de belediyeyi temsil eden Kadir Topbaş. Hafriyat kamyonlarının ezmesi sonucu onlarca kişi öldü. Burada bir zihniyet sorunu var. Gereğini yerine getirmeden iş yapmaya kalkarsan böyle benim gibi katil diyenler olur sana. Kamu vicdanında mahkûmlar."

"Kimi koruyorlar?"

Aslan, valiliğin yanıt vermesi için hâlâ beklediklerini de vurguluyor: “Katil demeyip ne diyeyim. Vali kimden korumaya çalışıyor. Hâlâ görevlerine devam ediyorlar. Asıl sorumlulardan biri bu olaydan iki hafta sonra terfi ediyor. Orada kirlenmiş bir ilişki var” diyor.