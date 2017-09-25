T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hafriyat kamyonunun devirdiği direk otomobilin üzerine düştü

   Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de hafriyat kamyonunun kasası elektrik tellerine takıldı

25 Eylül 2017 15:37


 

 Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE\'de hafriyat kamyonunun kasası elektrik tellerine takıldı.  Tellerin bağlı olduğu beton direk yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Kaza Kağıthane Nurtepe Çeşme Sokak\'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Damperi açık bir şekilde ilerlediği belirtilen hafriyat kamyonu elektrik tellerine takıldı. Sürücünün farketmemesi üzerine tellerin bağlı olduğu direk, kadın sürücünün kullandığı otomobilin üzerine devrildi.  Kazayı görenler  durumu  itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Otomobilin kadın sürücüsü olay yerinde şok geçirerek gözyaşlarına hakim olmadı.

Çevredeki vatandaşlar kadın sürücüyü sakinleştirdi.  Görgü tanığı Fatih Koçak, \"Hafriyat kamyonu ters istikametten damperi açık halde bu yöne doğru geliyordu. Burada kapatmaya başlayınca kablolara çarptı. Kablolara çarpınca önce direk sallandı sonra seyir halindeki otomobilin üstüne devrildi\' diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERENAkınDHA KAĞITHANETellerinKazadaKaza Kağıthane NurtepeSokakDamperiSürücününOtomobilinGörgüFatih KoçakBuradaKablolaraFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24