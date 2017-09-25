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 HAFRİYAT KAMYONUNUN DEVİRDİĞİ DİREK OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

  * Kağıthane'de hafriyat kamyonunun kasası elektrik tellerine takıldı

25 Eylül 2017 15:29

 

* Kağıthane\'de hafriyat kamyonunun kasası elektrik tellerine takıldı. 
* Tellerin bağlı olduğu beton direk yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi.
* Kazada ölen yada yaralanan olamazken kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı. 

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL DHA
Kaza Kağıthane Nurtepe Çeşme Sokak\'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi.
Damperi açık bir şekilde ilerlediği belirtilen hafriyat kamyonu elektrik tellerine takıldı. Sürücünün farketmemesi üzerine tellerin bağlı olduğu direk, kadın sürücünün kullandığı otomobilin üzerine devrildi.  Kazayı görenler  durumu  itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Otomobilin kadın sürücüsü olay yerinde şok geçirerek gözyaşlarına hakim olmadı. Çevredeki vatandaşlar kadın sürücüyü sakinleştirdi. 
Görgü tanığı Fatih Koçak, \"Hafriyat kamyonu ters istikametten damperi açık halde bu yöne doğru geliyordu. Burada kapatmaya başlayınca kablolara çarptı. Kablolara çarpınca önce direk sallandı sonra seyir halindeki otomobilin üstüne devrildi\' diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Devrilen direkten detay görüntü
-Kazaya karışan kamyondan detay görüntü
-Kazaya karışan otomobilden detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-İtfaiye araçlarında detay görüntü
-Görgü tanığı ile röportaj
-Genel ve yakın detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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