Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarptığı Hüseyin Doymaz (22), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Sümerevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Şevket B. yönetimindeki 02 HD 975 plakalı hafriyat kamyonu yaya olarak evine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Doymaz\'a çarptı. Kazada, Doymaz yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Doymaz, acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Hüseyin Doymaz\'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.