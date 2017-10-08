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Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın, yaralandı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, durakta halk otobüsünden inip, yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun çarptığı 40 yaşındaki Mercan Dizman, ağır yaralandı

08 Ekim 2017 00:37

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, durakta halk otobüsünden inip, yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun çarptığı 40 yaşındaki Mercan Dizman, ağır yaralandı.
Olay, İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi Yeşilova Merkez Camii önünde meydana geldi. H.A. yönetimindeki 41 RP 808 plakalı hafriyat kamyonu, durakta halk otobüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan Mercan Dizman\'a çarptı. Kamyonun ön lastiği Dizman\'ın üzerinden geçti. Çevredekilerin ikazı üzerine şoför, kamyonu durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dizman\'ı Kocaeli Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Mercan Dizman\'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kamyon şoförünün ifadesi alınırken, kazayla ilgili soruştursa başlatıldı.

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