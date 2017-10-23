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Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü

MALATYA, (DHA)- MALATYA’da 62 yaşındaki Fadime Yılmaz, yolun karşısına geçmek isterken harfiyat kamyonunun aldında kalarak yaşamını yitirdi

23 Ekim 2017 23:23

MALATYA, (DHA)- MALATYA’da 62 yaşındaki Fadime Yılmaz, yolun karşısına geçmek isterken harfiyat kamyonunun aldında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam 18.30 sıralarında Kernek Mahallesi İpek Caddesinde meydana geldi. Mustafa Zengin yönetimindeki 44 LF 838 plakalı hafriyat kamyonu, Kanalboyu Caddesine girmek üzereyken yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Yılmaz\'a çarptı. Kamşyonun altında kalan Yılmaz\'ın olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kohtrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Mustafa Zengin, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Kaza haberini alarak olay yerine gelen Fadime Yılmaz’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Görgü tanıkları, hafriyat kamyonunun hızla ilerlediğini ve yolun karşısına geçmeye çalışan kadının kamyonun altında kalıp, feci şxekilde can verdiğini söylediler.
Savcı ve polisin incelemesinden sonra Fadime Yılmaz’ın cenazesi ambulansla Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin inceleme çalışmalarının ardından kamyonun olay yerinden çekilmesiyle kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı. 

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