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HAFRİYAT KAMYONU ÜST GEÇİDE KATILDI (1)

Haber-Kamera : Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA Sultanbeyli'de damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu üst geçide çarptı

19 Mayıs 2018 17:30

Haber-Kamera : Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA
Sultanbeyli\'de damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Damperi koparak üst geçitte kalan kamyonun ön bölümü de parçalandı.
Kaza saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu,  TEM Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli  yönünde üst geçide çarptı. Üst geçide çarpan damper koparak yolda kalırken kamyonun ön bölümü de parçalandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Üst geçitte kalan damper
-Parçalanan ön bölüm
-Detaylar

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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