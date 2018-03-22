Hafriyat kamyonlarına takip cihazı böyle takılıyor

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA- Harun UYANIK/ İSTANBUL (DHA) HAFRİYAT kamyonlarının hızlarını, döküm yaptıkları yerleri anbean izleyecek yeni sistem hayata geçti. Şu ana kadar 8 bin 68 kamyon, Araç Takip Sistemi (ATS) ile takibe alındı. 2 Nisan\'a kadar ATS taktırılmayan kamyonlar, trafikten men edilecek. İBB\'nin Zabıta ekipleri de kaçak döküm yapan, hız limitini aşanı ve eksik belgesi olanları tespit için sahadaki denetimlerini artırdı. Öte yandan ATS cihazının araçların hangi bölgesine takıldığı ve ücreti de belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri, döküm sahalarına gelen araçların belgelerini ve ATS cihazı taktırıp taktırmadıklarını denetliyor. Bolluca\'da bulunan İmrahor Döküm Sahası\'nda yapılan denetimler, havadan da görüntülendi. Aracın konumu, hızı, yönü, damper kaldırma verileri de İSTAÇ\'ta kurulan Çevre Koruma Merkezi\'nden anbean takip ediliyor. Yeni sistemle birlikte, 24 saat boyunca izlenen hafriyat kamyonlarının, şehir trafiğinde daha güvenli bir şekilde seyretmeleri hedefleniyor.

TAKİP CİHAZI TORPİDODAKİ BÖLMEYE YERLEŞTİRİLİYOR



ATS cihazı, İBB\'nin şirketi olan İSBAK tarafından hafriyat kamyonlarının torpido kısmındaki bölmeye yerleştiriliyor. Yaklaşık 10 dakika süren işlemin ardından konulan cihaza dışarıdan müdahale edilmesi anında, İSTAÇ\'taki izleme merkezine sinyal geliyor. Cihazın gönderdiği bilgiler arasında hafriyat kamyonunun anlık hız ve güzergâh bilgileri yer alıyor. Böylece damperini döküm alanı dışında kaldıran sürücü, anında tespit ediliyor.

KAÇAK DÖKÜM YAPANA 175 BİN TL CEZA



Şu ana kadar 8 bin 68 hafriyat kamyonuna ATS cihazı takıldı. Taktırmayanlar için de 2 Nisan\'a kadar süre verildi. Araçlarına ATS cihazı taktırmayanlar, trafikten men edilecek. Kaçak döküm ihlali durumunda hafriyat kamyonu sahiplerine 53 bin TL, hafriyat kamyonu şirkete aitse 175 bin TL ceza kesilecek.

2018\'DE 8 MİLYON TL CEZA KESİLDİ



İBB Başkanı Mevlüt Uysal, sistemin tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, kural ihlali yapan kamyonlara kesilen cezalar hakkında, \"Çevre Koruma Daire Başkanlığımızın yazmış olduğu cezalar var. Ne kadarı güzergâh dışına çıkmaktan, dökülmemesi gereken yere dökmekten kaynaklı, onu çok bilmiyoruz; ama 2018 itibarıyla kesmiş olduğumuz ceza yaklaşık 8 milyon TL. Bu takip sistemi oluştuktan sonra 2 Nisan\'a kadar süre verildi. 2 Nisan\'dan sonra ceza işlemleri başlamış olacak\" demişti.

CİHAZ BEDELİ 885 LİRA



Hafriyat kamyonu sürücüleri, döküm alanlarında yer alan mobil ekiplerden cihazı 885 TL karşılığında satın alıyor. Sürücüler cihazın taktırılması ve sisteme dahil olmak için ek bir ücret ödemiyor. İki yıl garanti verilen cihazların bakım ve onarım işlemi İSBAK tarafından yapılacak. DHA\'ya konuşan bazı hafriyat kamyonu sürücüleri, kaçak dökümün önüne geçmesi sebebiyle sistemden memnun olduklarını söylediler.

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