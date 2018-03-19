İstanbul Valisi Vasip Şahin, hafriyat kamyonlarının denetimi için araçların yüzde 70'ine Araç Takip Sistemi'nin taktırıldığını açıkladı. Diğer araçların da sistemi takmaları için 2 Nisan'a kadar süre tanındığını ifade eden Şahin, bu tarihten itibaren cezaların tavizsiz bir şekilde kesileceğini söyledi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Hafriyat kamyonları için yeni düzenleme" konusunda basın açıklaması yaptı.



Atatürk Havalimanı'nda yapılan açıklamada konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da geçen yıl 110 bin hafriyat kamyonunun denetlendiğini ve kural ihlali yapanlara 13 milyon lira ceza kesildiğini belirtti. Şahin bu araçlardan 600'ünün de trafikten men edildiğini belirtti.

Araç takip sistemiyle izlenecek

Vali Şahin bu yıl da denetimlerin devam ettiğini belirtirken Araç Takip Sistemi'nin (ATS) hafriyat kamyonlarına taktırıldığını kaydetti.

2 Nisan'a kadar süre

Araçların yaklaşık yüzde 70'ine ATS'nin kattırıldığını belirten Vali Şahin diğer araçlara da 2 Nisan'a kadar süre tanındığını ifade etti.



Şahin bu tarihten sonra cezaların daha tavizsiz bir şekilde kesileceğini söyledi.