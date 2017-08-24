T24 LogoT24 Logo
Spor

Hafize Şahin yarıda bıraktı

PARİS, (DHA) Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 63 kiloda mücadele eden milli sporcu Hafize Şahin, bronz madalya maçında sakatlanarak, mücadelen çekildi

24 Ağustos 2017 01:43

PARİS, (DHA)

Fransa\'nın Paris kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda kadınlar 63 kiloda mücadele eden milli sporcu Hafize Şahin, bronz madalya maçında sakatlanarak, mücadelen çekildi.
Yarı finalinde Ukraynalı Yuliia Tkach Ostapchuk\'a yenilerek finalde oynama fırsatını yakalayamayan Hafize Şahin, bronz madalya karşılaşmasında Rus sporcu Valeriia Lazinskaia ile karşılaştı.
Hafize, skor 2-2 iken bir pozisyonda sakatlanarak yerde kaldı. İlk müdahalesi minderde yapılan milli sporcu, salonu antrenörünün yardımıyla, ağlayarak terk etti. Hastaneye kaldırılan Hafize Şahin\'in sağ dizinin döndüğü ve durumunun kontroller sonrasında belli olacağı belirtildi.
Hafize Şahin maçtan çekilince, bronz madalyanın sahibi Lazinskaia oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PARİS DHA Fransa ParisDünya GüreşHafizeYarıUkraynalı Yuliia Tkach OstapchukRusValeriia LazinskaiaHastaneyeLazinskaia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24