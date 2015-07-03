Hafızasını kaybeden eşi için ikinci bir düğün planlıyor

Justice ve Jeremy Stamper birbirlerinin çocukluk aşkı. Geçtiğimiz yıl evlenen çiftten Justice Stamper, düğünlerinden yalnızca 19 gün sonra korkunç bir trafik kazası geçirdi. Ölümden dönen kadın, kazadan sonra hafıza kaybı yaşadığından, evli olduğunu da düğününü de unuttu. Eşi Jeremy Stamper ise tüm bunları ona hatırlatmak için sürpriz bir plan yapıyor.

Radikal'den Birce Altay'ın haberine göre, kazadan bir ay sonra eşine gerçekleri anlatan kadının aldığı cevap ise kısa ve net oldu:

‘Tekrar bir düğün yaparız!’

Geçirdikleri zor zamanlardan sonra yeni düğünü karşılayabilmek için ihtiyaçları olan parayı da hikayeleri sosyal medyada duyulduktan sonra kolayca elde etti çift. Online yardım fonu sitelerinden birine durumlarını açıklayarak başvuran çift, bir ay içinde ihtiyaçları olan beş bin doları topladı.

Hatta destekçilerden isteyenler çiftin ikinci düğününe de katılabilecek. Üç gün önce aynı sitede bir duyuru yayınlayan damat Jeremy Stamper, katılmak isteyenlerin kendisiyle bir an önce iletişime geçmesini rica etti.