Hafızası 48 saati saklayabiliyor

İşi nedeniyle travma geçirip hafızasını yitiren bir İngiliz sadece son 48 saatlik bir hafızaya sahip. 48 saatten uzun süre önce gerçekleşenleri hatırlamayan adam cebinde ismi ve adresiyle dolaşıyor. İki günde bir kızı ve eşiyle yeniden tanışıyor.



İngiltere'de yaşayan 32 yaşındaki eski polis Andy Wray görev sırasında tanık olduğu intihar vakaları ve kazalar nedeniyle sinir krizi geçirerek iki yıl önce hastaneye kaldırıldı. Travma geçiren polis stres ve kalp rahatsızlığı sebebiyle hafızasını tamamen kaybetti. Wray akrabalarını, 13 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Jo ve üç yaşındaki kızı Chole'yi bile unuttu.



İki yıl boyunca gördüğü tedavi sonucunda hafızası yerine geldi ama bir sorun vardı, sadece son 48 saatte yaşadıklarını hatırlıyor sonra herşeyi unutuyordu. Şimdi kaybolma ihtimaline karşı cebinde ismi ve adresi yazan bir kağıtla dolaşan Wray süpermarkette çalışıyor. Günlük yazması teşvik edilen talihsiz adam "Bugün Chloe isimli bir kızla tanıştım. Benim kızım olduğunu söylediler. Az önce ismi Jo olan bir kadınla tanıştım. Benim karımmış" gibi notlar alıyor.



Kocasının durumuna çok üzüldüğünü belirten Jo ise, "Eşime kendimi yeniden sevdirmeye çalışıyorum" dedi