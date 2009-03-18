Hafızanız için yürüyüş yapın

Geçmişinizi sanki dünmüş gibi hatırlayabilmeyi isterdiniz değil mi? O zaman bugün ve bundan sonraki her gün 20 dakikalık bir yürüyüşe çıkın. Son zamanlarda yapılan bir araştırmada, ekstra hareketliliğin 50 yaşın üstündeki bir grup insanın hafızasını zinde tuttuğu saptandı.



Günde 20 dakika egzersiz



Her gün 20 dakika ekstra egzersiz yapan bir grup yetişkin, altı ayın sonunda hafızalarında daha az kayıplar olduğunu görmüştür. Bu egzersizler çok zorlayıcı değildir. Sadece yürüyerek değil, yüzerek ya da bir dans salonunda dans ederek de yarar sağlayabilirsiniz. Gelişmeler, araştırma bittikten sonra 12 ay sürmüş ve bazı yararları 18 ay devam etmiştir. Araştırma, egzersizin Alzheimer hastalığı riskini erteleyebileceğini iddia ediyor.



Zihniniz için hareketler



Aktif olmanın hafızayı ve zihni nasıl geliştirdiği henüz tam olarak anlaşılmasa da kan akışındaki canlanmanın beyin dokusunu beslediği üzerinde duruluyor. Egzersiz ayrıca stresinizi azaltır ve ruh halinizi iyileştirir.

