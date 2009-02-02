Hafızanız için altın değerindeki 6 kural

Araştırmacı Mehmet Teber, güçlü bir hafızaya sahip olabilmek için yapılması gereken 6 kuralı açıkladı. İşte, altın değerinde 6 öneri...



Hepimizin şikâyetçi olduğu ortak bir nokta var: Unutuyoruz. İsimleri, yerleri, yüzleri, yapmamız gereken işleri, aramamız gereken şahısları unutup kalıyoruz...



Hatta bazılarımız amnezi adı verilen "hafıza kaybı" hastalığına tutulmuş durumdayız.



Bazı yaşlılarımız ise "bunama" olarak adlandırabileceğimiz Alzheimer hastalığının pençesinde kıvranmakta. Unutkanlığa, amneziye ya da Alzheimer'e yol açan birçok faktör var. Alkol kullanımı, beyinde meydana gelen hasarlar, psikolojik ya da duygusal travmalar, depresyon, baş yaralanmaları ve genetik faktörler bunların başlıcaları. Araştırmacı Mehmet Teber Bugün gazetesinde yayımlanan haberde, güçlü bir hafızaya sahip olabilmek için yapılması gereken 6 kuralı açıkladı.



İşte bu yöntemler:



1-İlk olarak kısa süreli hafızamıza aşırı veri giriş çıkışını engellememiz gerekiyor. Yoldaki tabelaları, reklam panolarını okumaktan vazgeçip elimizde bulundurduğumuz bir kitabı okumak en güzeli.



2- Uzun süreli hafızamı geliştirmek amacıyla her gün bir söz ya da bir şiirden bir parça ezberleyebiliriz. Hafızamızın zindeliğini koruması açısından bu çok önemli. Yine sevdiklerimizin telefonun cep telefonumuza kaydetmenin yanında aklımıza kaydetmeyi de alışkanlık haline getirmek faydalı olacaktır.



3- Sağ beynimizi geliştirecek etkinliklerde bulunmak güçlü hafızanın en önemli formüllerinden biri. Bu konu başlı başına bir konu olduğu için ayrıntılı bilgiyi kitaplardan ya da internet sitelerinden bulabilirsiniz.



4- Bol oksijen alabileceğimiz ortamlarda bulunmak beynimizin sağlıklı çalışması açısından çok önemli.



5- Depresyondan ve kaygıdan uzak bir hayat yaşamaya çalışmak hem unutkanlığa hem de sağlıklı bir hayata kapı açan en önemli anahtar olduğunu zaten hepimiz biliyoruz.



6- Alkol ve sigara beyinden ciddi hasarlara yol açtığı için bu maddelerden oldukça uzak durmak en iyisi.

