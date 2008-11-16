Hafızanın sinsi düşmanı: Hipertansiyon

Hipertansiyon Türkiye'de yaygınlaşıyor

Tansiyonu düşük olanlar daha uzun yaşıyor

Şahiner, yaptığı yazılı açıklamada, kontrol altına alınmayan yüksek tansiyonun bilinen en önemli etkilerinin inme, kalp krizi, böbrek rahatsızlıkları ve görme kaybı olduğunu ifade ederek, hipertansiyonun yol açtığı bir başka önemli rahatsızlığın da "damarsal bunama" olarak adlandırılan unutkanlık olduğunu belirtti.Bu rahatsızlığın, damarların tıkanması sonucu meydana geldiğine işaret eden Prof. Dr. Şahiner, damarsal bunamanın, yüksek tansiyon ve kolesterolün tüm vücutta, özellikle kalp koroner damarlarında zaman içinde tıkanma yapması ve tam tıkanma olduğunda, dokunun ölümüne bağlı olarak geliştiğini ifade etti.Damarların tıkandığı bölgede, hafif şekilde beyin fonksiyon yitimi gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Türker Şahiner, bu durumun da kişiyi fark ettirmeden, "sinsi" bir bunamaya doğru götürdüğünü kaydetti.Prof. Dr. Şahiner, damarsal bunamanın risk faktörleri hakkında şu bilgileri verdi:"Kişinin tansiyonu kontrolsüzse, 2 yıl içerisinde çok ciddi sorunlar yaratabilir. Özellikle unutkanlığının farkında olmayan, tansiyonunu iyi düzenlemeyen ve diyabeti olan kişilerde damarsal bunama çok hızlı şekilde ilerleyebilir. Çünkü damar tıkandığı anda ölür. Ama tansiyon, zaman zaman yükselse de çoğunlukla ilaçlarla kontrol altına alınmışsa hasta 10-20 yıl boyunca çok büyük bir sorun yaşamayabilir.Damarsal bunamanın tanısının konulmasında MR çok tanımlayıcı bir yöntemdir. Bir hipertansiyon hastası, damarsal bunamayla karşılaşmamak için en başta diyetini korumak ve düzgün bir yaşam tarzı sürdürmek zorundadır."