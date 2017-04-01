Hafızalara kazınan maçta final bileti Federer'in

Miami Masters yarı finalinde 3 tie break'e giden maçı Nick Kyrgios karşısında 2-1 kazanan Roger Federer finalde Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

2017 ile beraber kariyerinde ikinci bahar yaşayan Roger Federer, en son 2006'da şampiyon olduğu Miami Masters yarı finalinde Avustralyalı rakibi Nick Kyrgios'u 7-6(9), 6-7(9), 7-6(5) yenerek finalde Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

3 saat 10 dakika süren maçta iki oyuncu da servisleriyle etkili oldu. Karşılaşma boyunca sadece iki servis oyunun kırıldığı mücadelenin kırılma anlarında sakin kalan taraf olan Roger Federer, 2006'dan beri finale yükselemediği Miami'de finale yükselmeyi başardı.

Tenis dünyasının yaşayan iki efsanesi bu sonuçla beraber Avustralya Açık'tan sonra bir büyük turnuvanın finalinde daha kozlarını paylaşacak. Miami Masters'daki son Federer-Nadal finali 2005 yılında oynanmış ve tarihe geçen maçta 2-0 geriden gelen Federer 3-2'lik zaferle kupaya uzandı.

Büyük final 2 Nisan Pazar günü TSİ 22:00'de başlayacak.