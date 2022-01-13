“Hafıza Yetersiz” ilk gösterimiyle izleyiciyle buluştu

Yazar ve yönetmen Ümit Kıvanç'ın hazırladığı “Hafıza Yetersiz – Hrant Dink İçin Bir Film” belgeselinin ilk gösterimi dün akşam İstanbul’da Cemal Reşit Rey Konser salonunda yapıldı. Kıvanç, ilk gösterimindeki konuşmasında “Aslında neyin kıymetini bilemedik filmidir bu” dedi.

Pandemi koşulları nedeniyle maske ve oturma düzenine dikkat edilen gösterimin gerçekleştiği salona konuklar PCR kontrolünden geçerek alındılar. Bir saatlik film gösteriminin ardından, Hrant Dink’in avukatı ve arkadaşı Fethiye Çetin bir konuşma yaptı. Daha sonra, HDV’den Zeynep Sungur’un moderatörlüğünde; filmin yönetmeni Ümit Kıvanç, Fethiye Çetin ve Hrant Dink’in oğlu Arat Dink’in katıldığı kısa bir söyleşi yapıldı.

"Neyin kıymetini bilemedik filmidir bu aslında”

Hrant Dink’in konuşmalarından bir film yapmayı uzun süredir düşündüğünü ve bunun HDV’nin de katkısıyla ancak mümkün olduğunu belirten Ümit Kıvanç, “Neyin kıymetini bilemedik filmidir bu aslında” dedi.

Söyleşinin ardından salonda bulunan izleyiciler konuşmacılara sorularını yönelttiler. Hrant’ın Arkadaşları tarafından gecede yapılan açıklamada, bu etkinlikle 15. yılında Hrant Dink’i anma haftasının da başlamış olduğu belirtilerek, 19 Ocak Çarşamba günü saat 15.00’te Agos Gazetesi önünde yapılacak kitlesel anmaya çağrı yapıldı.