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‘Hafıza Odası’ sergisini açan Güneştekin'den, Bakan Soylu'ya: Orada Aybüke öğretmen de var, Yasin Börü de var

"İçişleri Bakanlığı'nın görevi ülkenin huzurunu sağlamak; olabilecek herhangi bir provokasyonu önlemek"

23 Ekim 2021 19:00

Diyarbakır’da ‘Hafıza Odası’ ismiyle sergi açan sanatçı Ahmet Güneştekin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “O sergide Şehit Aybüke Öğretmen var mı?” sorusuna, “Orada. Aybüke öğretmen de var. Yasin Börü de var. Eren Bülbül de var. Onlar bizim evlatlarımız değil mi?" yanıtını verdi.

Bakan Soylu'ya tepki gösteren Güneştekin, "İçişleri Bakanlığı'nın görevi ülkenin huzurunu sağlamak. Olabilecek herhangi bir provokasyonu önlemek. Birinci görevi budur. Görmediği sergide bir sürü isimler sayıp bunlar hafıza odasında var mı? Cevap veriyorum. Var. Saydığı isimler var” ifadelerini kullandı.

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