Hafıza kartlarını biçimlendirme

Geçerli olduğu yazılım:

Windows XP



Eğer sınırlı haklara sahip bir kullanıcı hesabına sahipseniz hafıza kartlarını biçimlendirmeniz mümkün değildir. Bu sinir bozucu bir durum. Güvenlik yüzünden her zaman sistem üzerinde yönetici olarak çalışmak istememeniz ise gayet doğal.



Windows XP'nin her iki sürümünde de güvenlik ilkesiniayarlayarak ya da kayıt defterine uygun girişi yaparak kısıtlı kullanıcı hesabında biçimlendirme fonksiyonunu aktif halde getirebilirsiniz.



XP Profesyonel: Denetim masasında "Yönetimsel Araçlar" a sağ tıklayın daha sonra "Yerel Güvenlik İlkesi"ne tıklayın. Ardından "Yerel İlkeler"'i açın ve "Güvenlik Seçeneklerine" girin. "Çıkarılabilir ortamların biçimlendirilmesine izin ver" seçeneğini devreye soktuktan sonra "Uygula" ve "Tamam" ile işlemi doğrulayın.



XP Home: Burada ayarları kayıt defteri düzenleyicisini kullanarak ayarlayabilirsiniz. "HKEY_ LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ Winlogon" anahtarını açın. Sağ taraftaki "allocatedasd" karakter dizgisine çift tıklayın. Karşınıza çıkan ekranda değer olarak "2" girin ve değişikliği doğrulamak için çıkmadan önce "Tamam"a tıklayın. Yeni ilke hemen aktif olacaktır.

