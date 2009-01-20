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Sağlık

Hafıza ilacı yolda

Alzheimer hastalarının tedavisinde kullanılan bir ilacın etkin maddesinden üretilen ilaç hafıza kaybını azaltıyor.

20 Ocak 2009 02:00

Alzheimer hastalarının tedavisinde kullanılan bir ilacın etkin maddesinden üretilen ilaç hafıza kaybını azaltıyor. 

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ABD’de Alzheimer hastaları için geliştirilen bir ilacın etkin maddesini daha düşük dozda içeren “hafıza hapı” geliştirildiği ve bunun bir kaç yıl içinde satışa çıkacağı bildirildi. Daily Telegraph’ın haberine göre, 2 tür hafıza hapı geliştiriliyor. Bunlardan biri üzerinde Amerikan Targacept ilaç firması ile çok uluslu AstraZeneca ortaklaşa çalışıyor. Diğerini ise Amerikan Epix Eczacılık firması geliştiriyor.

Alzheimer ilaçlarından hafif

Her iki ilaç da zihnin idrak ve kavramsal yeteneklerini artırma ve yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan hafıza kaybını azaltmayı hedefliyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) eski komite üyelerinden Dr. Steven Ferris, birkaç yıl içinde Alzheimer hastaları için geliştirilenden daha hafif olan hafıza hapının sağlıklı tüketiciler için bir tür yaşam tarzı ilacı olarak raflarda yerini alacağını belirtti.

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