Hafife alınmaması gereken 7 ağrı

Bazen hafife alınan ağrılar ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Uzmanlar ise uyarıyor bazı ağrılar önemli hastalıkların habercisi olabilir.

Başınıza hiç girmeyen bir ağrı mı girdi ya da karnınız hiç olmadığı kadar çok mu ağrıyor? Bu durumda “bir şey olmaz” deyip geçmektense bir uzmana görünmeli ve tedbirinizi almalısınız. İşte bu ağrıların en önemlileri:

1.Şiddetli bir baş ağrısı

Eğer başınız hiç ağrımadığı kadar ağrıyorsa hemen bir uzmana başvurmalısınız. Eğer grip ya da nezleyseniz bu ağrının sebebi sinüzitler olabilir. Fakat bu ağrı bir beyin tümörünün habercisi de olabilir. Sebebi olmadan başlayan bir ağrı çoğunlukla ciddi hastalıkların habercisidir.

2. Göğüs, boğaz, çene, omuz, kol ya da karın ağrısı

Göğüs ağrısı çoğunlukla kalp krizinin belirtisidir. Fakat bilmeniz gereken kalp krizi ilk olarak ağrıyla değil başka şikayetlerle başlar. Kardiyologlar ağrının beklenmemesi gerektiğini söylüyorlar. Kalp hastaları genelde göğüslerinde bir baskı olduğunu ve bu durumda ellerini göğüslerine götürerek orada bir ağrı olduğunu savunurlar. Bu sorun ayrıca çene, boğaz, sol omuz ya da kolda ve karında da görülebilir. Eğer yaş itibariyle böyle bir risk varsa ya da kalp hastası olma riskiniz varsa daha ciddi davranmalısınız. Kadınlarda ise kalp hastalığı belirtileri genelde şişkinlik ve karın ağrısı şikayetiyle başlar.

3. Sırtta ya da kürek kemiği arasında ağrı

Bu şikayet genelde romatizmanın işaretidir. Fakat bazen kalp krizi riski de olabilir. Ana atardamarda bir tehlike olması durumunda ani bir ağrı saplanabilir. Böyle bir risk taşıyan kişilerde yüksek tansiyon da görülebilir.

4. Karın ağrısı

Apandisit olabilir mi? Şiddetli bir karın ağrınız varsa bu apandisit olabileceği gibi pankreasta bir problemin, mide ülserinin işareti de olabilir.

5. Baldır ağrısı

Bacağın derin damarlarında ortaya çıkan bir pıhtılaşma bu ağrıya sebep olabilir. Damarlardaki pıhtılaşmanın en büyük sebepleri arasında uzun süreli yolculuk, hamilelik ve yaşlılık olabilir.

6. Ayaklarda ve bacaklarda yanma

Çoğunlukla şeker hastalığının ilk belirtilerden biri olan ayaklardaki ve bacaklardaki yanmaları çok ciddiye almazlar. Oysa bu belirti hem şeker hastalığına işaret eder hem de sinirlerde bir hasar olabileceğini gösterir.

7. Belirsiz ya da tanımlanamayan ağrılar

Bazen fiziksel semptomlar depresyon belirtisi olabilir. Örneğin baş ağrısı, karın ağrısı gibi şikayetlerin aynı anda görülmesi depresyon riskini artırır. Ayrıca depresyonda olduğunuz zaman ağrıları tanımlamak da zorlaşır. Bir gün başınız ağrırken diğer gün başka bir yeriniz ağrıyabilir. Fiziksel olarak yaptırdığınız muayenelerde de bir şey çıkmıyorsa depresyon ilk şüphelenmeniz gereken hastalıktır.





