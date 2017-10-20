Hafif ticari araçtan 43 bin Euro'nun çalınma anı kamerada

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, terklik imalathanesinde çalışan Suriye uyruklu Ahmad Şavak\'ın işyerinin önüne park ettiği hafif ticari araçtaki 43 bin Euro çalındı. İki şüphelinin çalıntı otomobille yaptıkları hırsızlık, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, öğleden sonra Burak Mahallesi\'ndeki Trikocular Sitesi\'nde meydana geldi. Terlik atölyesinde çalışan Ahmad Şavak, şirketin borçlarını ödemek için işyerine ait 27 L 0819 plakalı hafif ticari araçla Gazi Muhtar Paşa Buvları\'ndaki bir döviz bürosundan 43 bin Euro aldı. Poşetteki parayı ön koltuğa bırakan Şavak, evrak almak için yeniden atölyeye gitti. Evrakları aldıktan sonra döndüğünde hafif ticari aracın kapısının açık ve paranın yerinde olmadığını fark eden Şavak, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polisler, parmak izi alıp çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Kimlikleri henüz belirsiz 2 kişinin hafif ticari araçtaki 43 bin Euro\'yu çalması, triko atölyesinin güvenlik kamerı tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamera görüntülerinde Sunriyeli Şavak\'ın park ettiği araca yaklaşan otomobilden inen 1 kişinin etrafı kontrol ettikten sonra kapıyı açıp para poşetini aldığı görülüyor. Kamera görüntülerinden otomobilin plakasının 27 UZ olduğunu belirleyen polisler, yaptıkları incelemede şüphelilerin kullandığı otomobilin de çalıntı olduğunu saptadı. Polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



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