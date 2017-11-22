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Hafif ticari araçta 16 tabanca ele geçirildi

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde polisin bir hafif ticari araçta yaptığı aramada, motor bölümüne gizlenmiş, ruhsatsız 16 tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

22 Kasım 2017 20:38

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde polisin bir hafif ticari araçta yaptığı aramada, motor bölümüne gizlenmiş, ruhsatsız 16 tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Silah kaçakçılığına yönelik çalışma yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Siverek-Diyarbakır karayolunda oluşturdukları uygulama noktasında 33 HE 909 plakalı hafif ticari aracı durdu. Otomobilin motor bölümünde arama yapan ekipler, ruhsatsız 16 tabanca ve 16 şarjör ele geçirdi. Silahlara el koyan polis, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı.

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