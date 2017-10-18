Hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde hafif ticari aracın çarptığı 57 yaşındaki Zahide Ak, ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ereğli-Devrek karayolu Muammer Aksoy Caddesi\'nde meydana geldi. Zafer K. yönetimindeki 81 DK 950 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Zahide Ak\'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü Zafer K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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