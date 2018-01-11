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Hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan kedi bakım servisinde kurtarıldı

İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, hafif ticari aracın motor kısmına giren kedi, sanayi sitesindeki bakım servisinde sıkıştığı yerden çıkarıldı

11 Ocak 2018 14:47

İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, hafif ticari aracın motor kısmına giren kedi, sanayi sitesindeki bakım servisinde sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ayaklarından yaralanan kedi, tedavisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürüldü.
Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, park halinde bulunan ve kargo taşımacılığında kullanılan hafif ticari aracının motor kısmına kedi girdi. Kedinin sıkıştığı yerden çıkarılması için araç, sanayi sitesindeki bakım servisine götürdü. Kedi, aracın motor kısmından servis çalışanları tarafından çıkarıldı. Sürücünün haber vermesi üzerine bakım servisine gelen İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Müdahale Birimi ekipleri, arka ayaklarından yaralanan kediyi aldı. Ekipler, tedavisi yapılmak üzere yaralı kediyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürdü.

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