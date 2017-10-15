Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü, 2 yaralı

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de sürücüsünün kalp spazmı geçirdiği hafif ticari araç, önce motosiklete ardından yoldan çıkarak kaldırımda bulunan 2 kişiye çarptı. Kazada kaldırımda bekleyen 1 kişi öldü, 1 yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün Gürçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Konak\'ta seyir halinde olan Mustafa Dağ (41) idaresindeki 55 BH 321 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Tayfun Sakoğlu\'nun kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırımda bekleyen Mehmet Başaran (62) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye de çarptı. Araç ancak telefon direğine çarparak durabildi.

Kazada çarpmasının şiddetiyle savrularak yol kenarındaki iki metrelik boşluğa düşen Başaran ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü Sakoğlu ve ismi öğrenilemeyen kaldırımdaki yaya hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından yaralılar ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Başaran, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cenazesi savcının incelmesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Kazadan sonra gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü Dağ, ifadesinde kalp spazmı geçirdiği için kaza yaptığını söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

