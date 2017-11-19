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Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı 63 yaşındaki Mahmut Demir, öldü

19 Kasım 2017 02:13

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı 63 yaşındaki Mahmut Demir, öldü.
Kaza, akşam saatlerinde Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üst köprü girişinde meydana geldi. 59 yaşındaki Alaattin Yavaş yönetimindeki 67 TD 770 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Demir’e çarptı. Ağır yaralanan Demir, ihbar üzerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Demir, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Polis, araç sürücüsü Yavaş’ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

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