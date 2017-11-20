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Hafif ticari aracın çarptığı lise müdürü yaralandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen lise müdürü Orhan Yörükçü, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı

20 Kasım 2017 13:59

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen lise müdürü Orhan Yörükçü, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cemile Yeşil Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Yörükçü, bu sabah işe gitmek için evden çıktı. Yörükçü, yolun karşısına geçmek isterken Eren K. yönetimindeki 06 YSF 85 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Orhan Yörükçü, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yörükçü\'nün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, araç sürücüsü Eren K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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