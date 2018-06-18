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Hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

Hakan KABAHASANOĞLU/BULANCAK (Giresun), (DHA) - GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Sıbıç (65), hafif ticarin aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi

18 Haziran 2018 01:55

Hakan KABAHASANOĞLU/BULANCAK (Giresun), (DHA) - GİRESUN\'un Bulancak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Sıbıç (65), hafif ticarin aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 
Kaza, öğlen saatlerinde Bulancak ilçesi Yalıköy köyünde meydana geldi. Karayolundan geçmeye çalışan Emine Sıbıç\'a, F.H. yönetimindeki 52 FU 559 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Sıbıç, ambulansla kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü F.H. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kazada hayatını kaybeden Emine Sıbıç\'ın CHP Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç\'ın annesi olduğu öğrenildi.

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