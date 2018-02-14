Hafif ticari araç, yolcu otobüsü ile çarpıştı: 4 ölü, 7 yaralı

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL- Elazığ karayolunda, hafif ticari araç ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bingöl- Elazığ karayolunun 15\'inci kilometresindeki Bilaloğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Bingöl\'den Elazığ yönüne giden 12 DA 298 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki 16 KE 592 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç içerisinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, otobüsteki 7 kişi de yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Morgu\'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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