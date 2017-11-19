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Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)-  KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde, kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

19 Kasım 2017 17:40

İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)-  KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde, kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çiğşar Mahallesi\'nde meydana geldi. Atabay Tanç yönetimindeki 80 KL 674 plakalı hafif ticari araç, Kabacalar Mevkii\'nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirnesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çam ağacına çarparak duran aracın sürücü Atabay Tanç ile Atakan Tanç, Fatih Acar ve Naciye Aslan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulaslarla Andırın Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Naciye Aslan, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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