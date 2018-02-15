Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesinde TIR\'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Aydın-Nazilli karayolu Atça Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın\'dan Nazilli yönüne giden Mahmut Yıldırım (24) yönetimindeki 09 CAD 77 plakalı hafif ticari araç, Ömer Yıldız yönetimindeki 15 HG 487 plakalı TIR\'a arkadan çarpıp, devrildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Yıldırım ile yanındaki Nazan Bahşi (27), yaşamını yitirdi.

Yıldırım ve Bahşi\'nin cesetleri, olya yerinde yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

TIR şoförü Ömer Yıldız ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza nedeniyle kapanan Aydın-Nazilli karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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