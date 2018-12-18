Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-750 Karayolu Cumayanı köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Cemal Küçük (55) yönetimindeki 55 AK 342 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yola fırlayan sürücü Cemal Küçük ve yanında bulunan yakını Hüseyin Küçük (54), ağır yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hüseyin Küçük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi devam eden Cemal Küçük’ün ise tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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