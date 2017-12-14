Hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, ehliyetsiz sürücüsünün kullandığı hafif ticari aracın sulama kanalına uçtuğu kazada 2 kişi öldü.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Turgutlu\'nun Çampınar Mahallesi yolu Arpalık mevkiinde meydana geldi. Ehyetsiz sürücü 16 yaşındaki Kaan Karabulut yönetimindeki 45 SB 3909 plakalı hafif ticari araç, aşırı hız sonucu kontrolden çıkıp, kurumuş sulama kanalına uçtu. Ön kısmı hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Karabulut ile ismi öğrenilemeyen yanındaki bir kişi öldü.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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