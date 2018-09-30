Hafif ticari araç şarampole uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada 1\'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, kırsal Hacıkara Mahallesi kavşağında meydana geldi. İnegöl\'den Oylat yönüne giden Süleyman O.\'nun (24) kullandığı 16 PL 391 plakalı hafif ticari araç, virajda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlanarak, ters döndü. Kazada, sürücü Süleyman O. ile kız arkadaşı Seda B. (20), araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Süleyman O. ve Seda B., itfaiye ekibince yaralı çıkarıldı. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Tedaviye alınan 2 yaralıdan Seda B.\'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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