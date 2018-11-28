Hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 İranlı yaralı

KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA\'da, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada İran uyruklu 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kütahya- Eskişehir Karayolu\'nun 12\'nci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir\'den Kütahya\'ya giden İranlı Ferhad Ekbali\'nin kullandığı 06 MM 787 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan İranlı 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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