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Hafif ticari araç, otomobille çarpıştı: 3'ü öğrenci, 4 yaralı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bozulan öğrenci servisindeki öğrencileri evlerine götüren hafif ticari araç, otomobille çarpıştı

03 Ekim 2017 19:24

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, bozulan öğrenci servisindeki öğrencileri evlerine götüren hafif ticari araç, otomobille çarpıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada 3\'ü öğrenci, 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Güvenevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Servis şoförü Tuncay Koyuncular, aracı arıza yapınca, arkadaşı Mehmet Öztürk\'ten öğrencilerin evlerine bırakılması için yardım istedi. 7 öğrenciyi alıp, yola çıkan Mehmet Öztürk yönetimindeki 27 BNG 27 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Seyit Korçak yönetimindeki 27 FR 652 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Öztürk ile 3 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı ise olay yerine yakın bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çarpışma anı ve öğrencilerin içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi görüntülüre yansıdı. Kazayı yara almadan atlatan öğrencilerin içinden çıktığı aracın, çevredekilerin yardımı ile düzeltildiği görüldü.

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