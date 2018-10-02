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Hafif ticari araç otobüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, Tayfun Özmen yönetimindeki hafif ticari araç aynı yöne giden yolcu otobüsüne arkadan çarptı

02 Ekim 2018 04:41

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde, Tayfun Özmen yönetimindeki hafif ticari araç aynı yöne giden yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada sürücü özmen ağır yaralanırken aynı araçtaki Turgay Çelik ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 
Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Söke-Milas Karayolu Muradiye Kavşağı\'nda meydana geldi. Söke\'den Didim yönüne giden Tayfun Özmen yönetimindeki 34 AF 0787 plakalı hafif ticari araç, kavşağa geldiği sırada aynı yöne giden Ayhan Arıkan yönetimindeki 64 AN 554 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Tayfun Özmen ve yanında yolcu olarak bulunan Turgay Çelik ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Özmen ve Çelik\'i çıkardıktan sonra yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çelik yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Tayfun Özmen\'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

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