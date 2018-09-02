Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 7 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, hafif ticari araç motosikletli gruba çarptıktan sonra devrildi. Kazada, 4'ü kadın 7 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı.

Akçakoca'dan Kocaali istikametine seyreden hafif ticari araç, Alandere mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Ticari araç, karşı yönden gelen 54 KS 659 ve 81 DL 601 plakalı motosikletlere çarparak devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletlerle, hafif ticari araçta bulunan 4'ü kadın 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla Kocaali İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki tam teşekküllü hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Kocaali- Akkoca karayolu trafiğe kapandı. Kazada yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. (DHA)